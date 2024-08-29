Воронежцам предлагают работу по сбору шампиньонов и по составлению фарша

Фаршесоставителю за 80 тысяч рублей на руки нужно будет составлять фарш для вареных колбас. Для этого ему предоставят технологическую карту обработки фарша и расскажут об очередности закладки сырья, о степени измельчения, о способе перемешивания и другое.