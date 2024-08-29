Воронежцам предлагают работу по сбору шампиньонов и по составлению фарша

Аналитики рекрутинговой компании HeadHunter по поиску работы и сотрудников выбрали из 22 тысяч вакансий Топ-5 самых необычных предложений для жителей Воронежской области.
Одна из самых свежих вакансий — сборщик грибов от компании «Воронежский шампиньон». Зарплата от 50 до 100 тысяч рублей на руки. Работник должен будет бережно собирать шампиньоны на предприятии в селе Рогачевка.
Фаршесоставителю за 80 тысяч рублей на руки нужно будет составлять фарш для вареных колбас. Для этого ему предоставят технологическую карту обработки фарша и расскажут об очередности закладки сырья, о степени измельчения, о способе перемешивания и другое.
Ученик кузнеца за стипендию в 30−50 тысяч рублей сможет обучиться работе на паровоздушных молотах массой до трех тонн. После практики воронежца обещают трудоустроить на само предприятие.
Аквариумиста приглашают потрудиться в Сити-парк «Град». Здесь он должен будет кормить и ухаживать за рыбами и другими гидробионтами, осуществлять подмену и засолку воды и другое. Работодатель определил зарплату в размере от 48181 до 51621 рубля в месяц.
В Белый Колодец требуется экскурсовод в парк альпак. Зарплата определена от 30 тысяч рублей. Работнику необходимо будет встречать посетителей, предоставлять лакомства для пушистых альпак во время экскурсий, инструктировать гостей о соблюдении мер безопасности, контролировать чистоту и состояние животных.