Уроки труда и запрет на гаджеты. Чем встретит школа в новом учебном году

— Хороший рюкзак с ортопедической спинкой купила в феврале за 1000 ₽, сейчас он стоит 4000 ₽, качественный пенал мне обошёлся весной в 200 ₽, сейчас он стоит 700, — говорит Анна. — В этом году подорожание очень ощутимое, на отдельные позиции — в два-два с половиной раза. В минувший понедельник, например, пришлось отдать на рабочие тетради для дочери-первоклассницы, жилет и нужды школы в общей сложности 5600 ₽ Тут без вариантов: жилеты сегодня заменяют школьную форму, договор на них заключает школа, и родители платят указанную сумму, хотя сами могли бы заказать процентов на 30 дешевле. То же и с тетрадями — от них можно отказаться, но заниматься ребёнку будет не так удобно.