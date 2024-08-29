Уроки труда и запрет на гаджеты. Чем встретит школа в новом учебном году

Шевелить мозгами.
Пожалуй, главная новация — это запрет на использование мобильных телефонов на уроках. На этом давно настаивали и родители, и педагоги, указывая на то, что дети отучаются думать самостоятельно и всё время отвлекаются. И вот теперь норма введена. Причём касается она не только телефонов, но и смарт-часов и прочих передающих устройств. При этом у детей остаётся возможность связываться с родителями в экстренных случаях, также запрет не коснулся гаджетов, которые находятся на балансе школы и используются в образовательном процессе.
Также теперь каждая школа получила право устанавливать дисциплинарные требования, педагоги — требовать их исполнения, а в случае нарушения — например, если учителя оскорбили — обращаться в администрацию школы на предмет наказания ученика. Так что ученики и учителя начнут год на равных правовых позициях.
Введут и новые предметы — это семьеведение для 10−11-х классов. Курс рассчитан на 34 занятия и призван сформировать позитивное отношение к созданию семьи и традиционным ценностям.
Вместо ОБЖ будет введён предмет «основы безопасности и защиты Родины» для 5−11-х классов. На уроках расскажут о действии в чрезвычайных ситуациях, познакомят с боевыми устройствами, научат реагировать на сигнал «Внимание всем». В 10−11-х классах введут огневую, военно-медицинскую, инженерную подготовку.
Для 1−9-х классов вернут уроки труда, где детей будут готовить к выбору профессии. При этом в любом случае всем дадут практические умения вроде столярного дела для мальчиков и шитья и кулинарии для девочек, а также научат управлять дронами.
Большие гонки.
Но у родителей пока голова болит не столько об учёбе, сколько о том, как одеть-обуть ребёнка в школу.
Так, Анна Иванова, мама четверых детей, к 1 сентября начинает готовиться с нового года, тщательно отслеживая распродажи и акции на маркетплейсах. Она называет это «большие гонки» и делится опытом с другими.
— Хороший рюкзак с ортопедической спинкой купила в феврале за 1000 ₽, сейчас он стоит 4000 ₽, качественный пенал мне обошёлся весной в 200 ₽, сейчас он стоит 700, — говорит Анна. — В этом году подорожание очень ощутимое, на отдельные позиции — в два-два с половиной раза. В минувший понедельник, например, пришлось отдать на рабочие тетради для дочери-первоклассницы, жилет и нужды школы в общей сложности 5600 ₽ Тут без вариантов: жилеты сегодня заменяют школьную форму, договор на них заключает школа, и родители платят указанную сумму, хотя сами могли бы заказать процентов на 30 дешевле. То же и с тетрадями — от них можно отказаться, но заниматься ребёнку будет не так удобно.
Что касается школьных нужд, то, как объясняет Анна, в её случае это не требование школы, а желание родителей.
— Я сама вхожу в родительский комитет, мы считаем сразу, сколько чего понадобится на год: воды в кулере, краски для принтера
— Летом порадовалась, что много чего купила удачно заранее — так, брюки на первоклассника по акции стоили всего 400 ₽, — говорит ещё одна мама школьника Ольга Чернова. — Но с 1 сентября школа решила изменить цвет, и мне пришлось купить брюки сыну уже за 1300 ₽ Две белые футболки на физкультуру по акции стоили по 99 ₽, но, оказалось, нужны красные. Пришлось покупать втрое дороже…
Подорожали и кружки, и секции — здесь ценник начинается от 2500−3000 за месяц, но есть возможность использовать сертификаты от социальной защиты и заниматься бесплатно.
Но не только это волнует родителей.
— Не знаю, во всех ли школах, но во многих школах группа продлённого дня теперь платная! — переживает многодетная мама Любовь Колесниченко. — Цены пока не озвучены, но думаю, будет не меньше 2000 ₽ Если в семье двое детей и больше, это ощутимые дополнительные траты…
Однако, что касается самих детей, то у них в этом году есть повод для радости — дополнительный день каникул. Школьный сезон 2024/2025 г. начнётся не 1, а 2 сентября, в понедельник. А такое бывает очень редко…
Крик души.
Многодетная мама Людмила Юдина (Волгоград):
— Хочу поднять проблему доставки детей из частного сектора Волгограда. У нас в Ворошиловском районе на Дар-Горе в маршрутке уехать утром нереально, а автобус № 22 идёт только в 7.40, то есть к 8 часам дети не успеют добраться в школу. А следующий автобус идёт только в 9.10! Ну не у всех же есть машины! Как быть родителям? Очень прошу власти Волгограда обратить внимание на эту проблему и рассмотреть возможность выхода на линию дополнительных рейсов автобусов или специального школьного автобуса для нашего частного сектора. Людей это очень волнует.
Справка.
Две новые школы откроются в Волгограде в этом учебном году: № 7 на ул. Кортоева (на 1224 места) и № 45 на ул. Шекснинской (на 800 мест). Обе школы находятся в Дзержинском районе города. В них созданы все условия для учёбы, проведения лабораторных и практических работ, в том числе с использованием цифровых технологий.
Как сообщила пресс-служба администрации области, в 2025 г. в Волгограде откроются ещё две новые школы: на 1224 места в ЖК «Комарово» (ул. Ивановского, Советский район), на 800 мест в пос. ГЭС Тракторозаводского района Волгограда. Капитальный ремонт в течение 2024−2026 гг. пройдёт в 87 школах региона, включая сельские.