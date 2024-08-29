Новая схема мошенничества: петербуржцам предлагают получить старые письма

По информации паблика «Вестник Киберполиции России», схема следующая: собеседнику сообщают о старых письмах на его имя, которые якобы не были доставлены. После они начинают настаивать на их получении. И внушают человеку, что корреспонденцию выдают в «удобном отделении» МФЦ или «Почты России».
«Жертве предлагают выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. И просят для подтверждения отправит цифровой код, который приходит на мобильный телефон собеседника. При этом всегда торопят и создают нервную обстановку. Через проверочный код мошенники получают доступ к цифровым сервисам клиентов».
Через них аферисты могут зайти на «Госуслуги» и онлайн-банк, вывести деньги или оформить кредиты. Кроме того, злоумышленники могут запрашивать коды подтверждения от различных других сервисов, в том числе от онлайн-банков или мессенджеров. Будьте бдительны!