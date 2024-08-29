Новая схема мошенничества: петербуржцам предлагают получить старые письма

По информации паблика «Вестник Киберполиции России», схема следующая: собеседнику сообщают о старых письмах на его имя, которые якобы не были доставлены. После они начинают настаивать на их получении. И внушают человеку, что корреспонденцию выдают в «удобном отделении» МФЦ или «Почты России».