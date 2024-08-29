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Завтра в Омскую область придет осеннее похолодание

Местами пройдет небольшой дождь.

Источник: Комсомольская правда

Завтра в пятницу, 30 августа, в Омской области ожидается резкое похолодание. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов. О том, какая будет погода в Омске 30 августа 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью в пятницу температура воздуха будет в пределах +8…+13 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют небольшой дождь. Порывы ветра в пределах 7−12 м/с.

Днем ожидается небольшое потепление до +14…+19 градусов. Небольшие дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут в пределах 5−10 м/с.