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В Ачинске пьяный водитель «БМВ» сбил двоих пешеходов

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Ачинске 18 августа. На улице Кирова водитель «БМВ» сбил 28-летнего мужчину и 48-летнюю женщину, которые переходили дорогу в 300 метрах от ближайшего пешеходного перехода. Водитель поспешил покинуть место ДТП, а скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы.

Отметим, что нарушителя задержали почти сразу — за рулем «БМВ» находился 24-летний парень с явными признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что молодой человек уже не в первый раз ездил в нетрезвом виде. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.