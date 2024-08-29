Вместе с Курском: в штабах «Москва помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших

В 14 штабах «Москва помогает» и на 27 площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» продолжается прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Помощь в сборе по всей столице оказывают волонтеры. Москвичи уже принесли свыше 198 тысяч жизненно необходимых для людей товаров, а участие в сборе приняли более трех тысяч обычных горожан и представителей столичных организаций. Больше всего гуманитарной помощи передали в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном административных округах.
«Поддержка жителей Курской области сейчас очень важна. Именно от нас с вами зависит регулярность и объемы поставок гуманитарной помощи. Каждый день сотни горожан приходят в наши штабы. Забота, поддержка, сочувствие и неравнодушие — именно это отличает всех москвичей. Не раздумывая мы идем на выручку нуждающимся», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
Помощь каждый день
Каждый день в штабах принимают для пострадавших жителей Курской области продукты питания длительного хранения со сроком годности не менее трех месяцев. Это крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар и другие товары. Нужны также предметы первой необходимости: зубные щетки и пасты, туалетная бумага, шампуни и гели для душа, кусковое мыло, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, одноразовые пеленки и другие товары. Кроме того, можно приносить новую одежду разных размеров и обувь.
Маленьким детям требуется детское питание — молочное и безмолочное, смеси, каши, пюре, соки. Кроме того, в штабы можно приносить товары по уходу за малышами: подгузники всех размеров, пустышки, бутылочки, впитывающие пеленки, гигиенические средства для новорожденных. Для детей постарше необходимы канцелярские принадлежности, они будут рады наборам для творчества, книгам и игрушкам.
В штабы «Москва помогает» и в пункты на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» можно принести стиральные порошки, средства для мытья посуды, шампуни и другие предметы бытовой химии. Здесь принимают постельное белье, подушки, полотенца и одеяла. Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Помимо этого, в качестве помощи можно передать товары для животных: корма, средства для дезинфекции помещений, моющие и чистящие средства для уборки.
Волонтеры сортируют, учитывают, упаковывают гуманитарную помощь от жителей и организаций, а также готовят ее к дальнейшей транспортировке. Большинство штабов «Москва помогает» работает каждый день с 10:00 до 19:00. На площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» горожан ждут ежедневно с 12:00 до 20:00 в будни и 12:00 до 21:00 в выходные. Карту расположения штабов можно посмотреть на сайте.
Собранная гуманитарная помощь регулярно отправляется из Москвы. Сбор вещей первой необходимости для жителей Курской области продолжается. В городе работает телефон горячей линии «Время помогать»:
С любовью и уважением к детям.
Предприниматель Екатерина Вишнякова привезла в штаб «Москва помогает» более тонны уникальных товаров, которые ее компания разрабатывает и производит для детей. Это свыше 1,7 тысячи упаковок детских настольных игр трех видов, а также более 600 штук детских развивающих раскрасок и игр.
Екатерина Вишнякова не первый раз привозит вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. Для детей из Донецкой и Луганской народных республик она ранее передала почти пять тысяч активити-раскрасок с заданиями, веселыми рисунками и играми-бродилками.
«В ситуации стресса важно нормализовать эмоциональное состояние детей и вернуть им возможность играть. Поэтому мы и отправляем игры. На каждом произведенном нами товаре есть слоган “С любовью и уважением к детям”. Это не просто красивые рекламные слова — это наши ценности и действия. Помогать нужно, когда ты чувствуешь, что хочешь поделиться своими ресурсами с теми, кому сейчас трудно. Если есть желание оказать поддержку, способы найдутся», — поделилась предприниматель.
За коммерческую и общественную деятельность компания Екатерины Вишняковой была внесена в федеральный реестр «Всероссийская книга почета», а также получила государственные благодарности.
«Курск мне ближе и роднее»
Уроженка города Курчатова Курской области Елена Глухова стала волонтером штаба «Москва помогает» в начале августа. Тогда она еще представить не могла, что будет активно участвовать в сборе жизненно необходимых товаров для своих земляков. Елена Глухова помогает в центральном пункте приема на Ленинградском проспекте и сама приносит нужные пострадавшим вещи. Волонтер участвует в сборе гуманитарной помощи с 2022 года. Она уже передавала продуктовые наборы, подушки, одеяла, пледы и мужские гигиенические наборы. В рамках акции «Соберем ребенка в школу» женщина привозила в центральный штаб рюкзаки и канцелярские принадлежности к началу учебного года для школьников, проживающих на новых территориях. По словам Елены Глуховой, Курск ей ближе и роднее, поскольку там находятся родственники, друзья, коллеги по прошлой работе.
«Вся наша семья принимает участие в подготовке помощи для земляков. Каждый раз на смене радуюсь, что люди приносят много всего необходимого: детское питание и памперсы, предметы гигиены и продукты, бытовую химию, постельное белье, подушки, пледы, корм для животных. За любую помощь волонтеры очень благодарны!» — отметила Елена.
Узнать больше о добровольческой деятельности в столице можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», на его странице в социальной сети и в телеграм-канале.