Вместе с Курском: в штабах «Москва помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших

Уроженка города Курчатова Курской области Елена Глухова стала волонтером штаба «Москва помогает» в начале августа. Тогда она еще представить не могла, что будет активно участвовать в сборе жизненно необходимых товаров для своих земляков. Елена Глухова помогает в центральном пункте приема на Ленинградском проспекте и сама приносит нужные пострадавшим вещи. Волонтер участвует в сборе гуманитарной помощи с 2022 года. Она уже передавала продуктовые наборы, подушки, одеяла, пледы и мужские гигиенические наборы. В рамках акции «Соберем ребенка в школу» женщина привозила в центральный штаб рюкзаки и канцелярские принадлежности к началу учебного года для школьников, проживающих на новых территориях. По словам Елены Глуховой, Курск ей ближе и роднее, поскольку там находятся родственники, друзья, коллеги по прошлой работе.