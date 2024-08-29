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День города в Краснодаре отметят без фейерверков

Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.

— Никаких пиршеств, салютов, фейерверков, концертов под открытым небом не будет. Жизнь и здоровье жителей и гостей города превыше всего, — рассказал Евгений Наумов в прямом эфире «Радио Краснодар».

Глава краевой столицы добавил, что губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал постановление об ограничении проведения массовых мероприятий на открытом воздухе, если число участников превышает 1 тысячу человек. Это решение принято для обеспечения антитеррористической безопасности жителей и гостей края.

В этом году День города выпадает на 29 сентября.

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