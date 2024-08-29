На юго-востоке Крыма пройдут учения военных

«Сегодня, 29 августа, с 10.00 до 13.00 в районе 4-го и 13-го причалов состоятся практические стрельбы из различных видов оружия», — говорится в сообщении.
Власти призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Учения военных пройдут в четверг в Феодосии на юго-востоке Крыма, сообщает администрация города.
«Сегодня, 29 августа, с 10.00 до 13.00 в районе 4-го и 13-го причалов состоятся практические стрельбы из различных видов оружия», — говорится в сообщении.
Власти призвали сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.