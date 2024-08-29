Конкурс «Классный учитель 2024» стартовал в Иркутской области

В Иркутской области начался прием заявок на участие в конкурсе «Классный учитель 2024». Самого обаятельного педагога выберут в народном голосовании. Конкурс уже стал традиционным для региона. КП-Иркутск проводит его в восьмой раз.
— Голосование продлится с 28 августа по 1 ноября 2024 года включительно. По итогам конкурса выявляется один победитель и два призера, — сообщают организаторы.
Победителю и призерам в торжественной обстановке вручат награду. Педагог, который наберет больше всего «сердечек» будет приглашен в эфир на радио «Комсомольская правда» в Иркутске. Чтобы принять участие, необходимо лишь правильно заполнить анкету на сайте irk.kp.ru.