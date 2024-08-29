Мама уехала, а малыш остался: Что будет с крохой, которого поздно вечером нашли одного у родника в Ростове

Уже второй месяц маленький Дима (все имена изменены — прим. ред.) находится в Доме малютки. Малыш оказался там после того, как его нашли одного вечером у родника в Ростове. Тогда 16 июля отдыхающие позаботились о крохе, которому на тот момент был годик и десять месяцев. Вначале самостоятельно искали его маму, а после вызвали полицию.
22-летняя Анна — мама Димы — объявилась в тот же вечер. Вот только после случившегося ребенка маме не отдали, а возбудили уголовное дело. Началась проверка, после которой теперь уже суд будет решать: можно ли вернуть Диму домой.
ЕСТЬ ЛИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ.
Как рассказал знакомый с ситуацией источник «КП — Ростов-на-Дону», у матери дома уже побывали представители органов опеки. Специалисты пришли в комнату в общежитии в Советском районе города, где Анна живет вместе со своей матерью и, до того инцидента, с маленьким сыном.
— Проверяли: чисто ли дома, есть ли свежая еда в холодильнике, одежда для малыша, игрушки по возрасту, в том числе развивающие.
По словам источника, проверку женщина прошла.
— Условия оказались удовлетворительными для ребенка. Но эта не вся проверка, а лишь первая ее стадия.
Представители органов опеки и правоохранители собирают комплексный портрет матери: всю информацию, которая может охарактеризовать ее, в том числе способность к воспитанию ребенка, и дать прогноз — может ли повториться подобный случай, после которого Диму снова придется забрать из семьи.
ТЕЛЕФОН ПРОСТО РАЗРЫВАЛСЯ ОТ ЗВОНКОВ.
Вот и в тот вечер, 16 июля, соцсети Ростова лихорадило после новости о том, что беззащитный карапуз, который еще и разговаривать-то не умеет, остался один у воды без присмотра родителей.
Как только отдыхающие заметили одинокого мальчонку, одна из женщин взяла его на руки, другие люди принесли плед и еды. Другие попробовали с помощью интернета как можно скорее отыскать его маму.
— Я сфотографировал мальчика и разместил в соцсетях его фото и оставил свой номер для связи. Телефон в тот вечер просто разрывался от звонков — так люди хотели помочь, — рассказывал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» многодетный отец Василий, который заметил ребенка и помогал в поисках мамы.
Малыша же тем временем осмотрели сотрудники скорой помощи. Они же забрали мальчика в больницу. А пока полиция опрашивала очевидцев, Василию поступил звонок якобы от мамы мальчика. И он тут же помчался за ней.
— Встретились на улице. Я посадил ее в машину и потребовал на камеру объясниться перед всем Ростовом, что же на самом деле произошло.
ЧТО РАССКАЗАЛА САМА МАМА.
Позже женщина в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» сама призналась, что даже не поняла, как могла уехать и оставить ребенка.
— Мы около полудня приехали к Гремучему роднику с соседкой и Димой. Здесь встретили двух ее знакомых парней. Пообщались, а через пару часов вызвали такси, чтобы возвращаться домой. Запомнила, как мы поднялись от водоема к дороге. Сын спал в коляске. А дальше — будто провал в памяти, — рассказала Анна.
По словам ростовчанки, она опомнилась только в районе старого аэропорта, откуда сразу же поехала домой.
— Был восьмой час вечера. Дома никого не было. Я пошла искать сына у соседки — думала, что они уехали вместе с Димой домой. Но ребенка и у нее не оказалось. Как и я, она сама ничего не помнила. Я, конечно, испугалась!
Ростовчанка позвонила маме. А вскоре о страшной новости узнала и родная сестра Анны. Она-то и увидела в новостной ленте фотографию племянника с номером нашедшего его человека. Переслала сообщение сестре, и уже она позвонила Василию…
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
На произошедшее правоохранительные органы не могли не отреагировать.
— В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 125 «Оставление в опасности», — уточнил источник.
Диму тем временем поместили в больницу. В какой-то день у малыша поднялась температура, но все быстро прошло. Анна пыталась с ним увидеться: принесла одежду, игрушки, питание… Вот только в отделение, по словам самой матери, ее не пускали несколько раз.
Обследовав ребенка, врачи убедились, что мальчик здоров. Следовательно, держать в палате его больше не было смысла. И тогда кроху поместили в Дом малютки.
Сможет ли мать забрать сына, или же Диму придется отправить в детский дом, решит только суд. Сейчас ответственные органы собирают «анамнез» мамы, чтобы в суде могли оценить ситуацию всесторонне и принять решение, которое будет самым лучшим для ребенка.
— Если мать и лишат родительских прав, то ей могут оставить шанс на исправление. Тогда со временем, опять же по решению суда, она сможет вернуть сына домой.
Врачи обследовали малыша, и он оказался здоров. Фото: предоставлено мамой мальчика.