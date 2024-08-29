Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили

«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом минэкологии Крыма с 29 августа по 18 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах», — говорится в сообщении.
Также для обеспечения пожарной безопасности ограничены въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.
Особый противопожарный режим введен в Республике Крым с 17 апреля. Во время него действия категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.
Ранее стало известно, что крупный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером, ликвидирован. Его площадь достигла 150 га.