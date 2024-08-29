Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничение на посещение лесов в Крыму продлили

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Ограничение на посещение лесов в Крыму продлено. Об этом предупреждает республиканское МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом минэкологии Крыма с 29 августа по 18 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах», — говорится в сообщении.

Также для обеспечения пожарной безопасности ограничены въезд в лесную местность транспортных средств и проведение на ее территории определенных видов работ.

Особый противопожарный режим введен в Республике Крым с 17 апреля. Во время него действия категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, а также на предприятиях.

Ранее стало известно, что крупный пожар в районе горно-лесной местности Тепе-Оба под Феодосией, который вспыхнул в воскресенье вечером, ликвидирован. Его площадь достигла 150 га.

МЧС