В 20 учебных организациях Иркутской области стартует проект «Профессионалитет»

По данным министерства образования региона, в этих учреждениях будут обучать студентов профессиям, связанным с такими отраслями, как машиностроение (авиастроение), транспорт, туризм, клиническая и профилактическая медицина. Эти четыре направления в Приангарье впервые появились в программе «Профессионалитета». Кроме того, добавятся базовые и сетевые учреждения, где будут обучать педагогике и правоохранительной работе — по этим направлениям кластеры уже есть.