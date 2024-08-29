В 20 учебных организациях Иркутской области стартует проект «Профессионалитет»

Со 2 сентября в Иркутской области начнет работать федеральный проект «Профессионалитет» еще в 20 колледжах и техникумах. Из них 6 являются базовыми и 14 — сетевыми. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
По данным министерства образования региона, в этих учреждениях будут обучать студентов профессиям, связанным с такими отраслями, как машиностроение (авиастроение), транспорт, туризм, клиническая и профилактическая медицина. Эти четыре направления в Приангарье впервые появились в программе «Профессионалитета». Кроме того, добавятся базовые и сетевые учреждения, где будут обучать педагогике и правоохранительной работе — по этим направлениям кластеры уже есть.
— Проект направлен на создание современной системы среднего профессионального образования, которая будет готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Всего же, по данным министра образования Приангаря Максима Парфенова, в Приангарье по программам «Профессионалитета» будет работать более 40 колледжей и техникумов, причем базовые и сетевые образовательные организации находятся в разных городах и районах региона. В этом году состоялся первый выпуск дипломированных специалистов, получивших профессию благодаря этому федеральному проекту — ими стали студенты Тулунского аграрного техникума.