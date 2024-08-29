Стало известно, как пройдет День города в Краснодаре

Об этом рассказал мэр Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар». Масштабного празднования не будет из соображений безопасности.
«Никаких пиршеств, салютов фейерверков, концертов на открытом небе не будет. Жизнь и здоровье наших жителей, гостей города превыше всего. Где-то гибнут наши ребята, защищая нас, нашу безопасность, суверенитет нашей страны. Мы не имеем права в это время излишне веселиться», — сказал Евгений Наумов.
В 2024 году Краснодару исполняется 231 год. Празднование пройдет 28 сентября. В День города для краснодарцев и гостей проведут мероприятия в парках и скверах. Жителям вручат награды за заслуги.
Кроме того, в День города в Краснодаре откроют обновленные кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на улице Гаврилова.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в регионе ввели ограничения на массовые уличные мероприятия. Их численность не должна превышать 1 тысячу человек.