Стало известно, как пройдет День города в Краснодаре

«Никаких пиршеств, салютов фейерверков, концертов на открытом небе не будет. Жизнь и здоровье наших жителей, гостей города превыше всего. Где-то гибнут наши ребята, защищая нас, нашу безопасность, суверенитет нашей страны. Мы не имеем права в это время излишне веселиться», — сказал Евгений Наумов.