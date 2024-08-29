«Спасибо, что спасли моего ребенка»: волгоградские врачи выходили 740-граммового малыша

Волгоградские врачи совершили очередное чудо — спасли малышку, которая родилась раньше срока. Кроха весила всего 740 грамм, не могла сама дышать и кушать. Но специалисты Волгоградского перинатального центра № 2 сделали все возможное, чтобы подарить девочке здоровую жизнь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, ребенок появился на свет на 24 неделе. Это был сложный случай.
— Врачи провели большую работу по спасению ребёнка. Так как малышка появилась на свет недоношенной, её сразу после рождения поместили в отделение реанимации, где она провела почти два месяца, — уточнили в ведомстве.
Реанимация, искусственная вентиляция легких, кислородная терапия — это лишь часть трудностей, которые пережил младенец. Мама Жасмин полностью доверилась медикам и не падала духом.
— Главное — не впадать в панику, слушать врачей, вникать и помогать им. Спасибо, что спасли моего ребенка! — радуется Жасмин сегодня.
Сейчас ее доченька набрала вес — 2800 грамм. Она чувствует себя замечательно и уже уехала домой.
К слову, в ВОКПЦ № 2 есть психологическая поддержка для мам, чьи дети родились раньше срока. С ними проводят беседы, создают благоприятную обстановку, чтобы гармонизировать их психоэмоциональное состояние. Родители не остаются одни в беде — у них всегда есть поддержка. Также с мамочками работают неонатологи. Они подробно объясняют, как ухаживать за такими малышами.
Добавим, что в регионе по поручению губернатора Андрея Бочарова в рамках нацпроекта «Здравоохранение» отремонтированы 9 женских консультаций, созданы все условия для будущих мам.