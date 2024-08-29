«Спасибо, что спасли моего ребенка»: волгоградские врачи выходили 740-граммового малыша

К слову, в ВОКПЦ № 2 есть психологическая поддержка для мам, чьи дети родились раньше срока. С ними проводят беседы, создают благоприятную обстановку, чтобы гармонизировать их психоэмоциональное состояние. Родители не остаются одни в беде — у них всегда есть поддержка. Также с мамочками работают неонатологи. Они подробно объясняют, как ухаживать за такими малышами.