В СамГУПС начинается процедура переименования вуза

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин: «Новый логотип — это большая ответственность, так как с новой эмблемой университета будут ассоциировать свою деятельность наши абитуриенты, студенты, коллеги и партнеры вуза. Логотип объединяет все основные направления деятельности вуза, его цели и миссию — это движение вперед, образование и развитие транспортной отрасли. Еще один важный аспект — новое наименование вуза, которое станет символом изменений и трансформации университетского комплекса. Наш университет уже давно вышел за рамки Самары и Самарской области, ведь в составе университетского комплекса 10 филиалов, расположенных в Приволжском федеральном округе. В новом названии вуза прослеживается связь с великой рекой Волгой, объединяющей регионы России и ПФО. Это вечный символ нашей страны, мировой бренд, который понятен любому жителю, а также широко известный за рубежом. Приволжский в названии университета будет более понятен и привлекателен для наших абитуриентов, российских и зарубежных партнеров. Теперь университет будет восприниматься, как окружной вуз, соответствующий новым реалиям современного образовательного и научно-технического комплекса».