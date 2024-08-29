Ростовская область в девять раз увеличила поставки масличного льна в Китай

Объем экспорта масличного льна из Ростовской области в Китай вырос более чем девять раз, с 506 тонн в 2023 до 4,7 тысячи тонн в 2024 году. Положительная динамика отмечается и по другим видам продукции, сообщают донские власти со ссылкой на региональный минсельхозпрод.
В частности, к этому моменту перед экспортом подтвердили безопасность и качество более 100 тысяч тонн шрота подсолнечного, 11,4 тысячи тонн растительного масла и 7,9 тысячи тонн рапсового масла.
К слову, шрот, как кормовая добавка, интересует не только Китай. Спрос фиксируется также в Египте, Турции и других странах. Например, только в Турцию за семь месяцев 2024 года было отправлено свыше 328 тысяч тонн этого продукта.
При этом основной экспортной товарной группой региона в другие страны остаются зерновые. Они занимают более 70% от общего объема поставок продукции АПК.
По словам главы донского минсельхозпрода Константина Рачаловского, высокие показатели связаны с реализацией нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
— В рамках проекта аграрии уже получили около 36 млн рублей субсидий, и это позволило ввести в оборот больше 1,4 тысячи га мелиорируемых земель. На 2024 год целевой показатель экспорта продукции АПК определен в размере 5,3 млрд долларов США. На середину августа его выполнение составило уже 72%. По итогам года планируем 100%, — рассказал Константин Рачаловский.