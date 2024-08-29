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Линию по производству круассанов за 10 млн запустили в Иркутске

В Иркутске пищевое предприятие получило грант на развитие.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске запустили линию по производству круассанов. Одно из пищевых предприятий в прошлом году победило в грантовом конкурсе. Благодаря полученной субсидии оно смогло начать изготовление новых видов сдобных хлебобулочных изделий из слоеного теста. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Средства государственной поддержки в размере 10 млн рублей предприятие направило на приобретение оборудования для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. В частности, было приобретено оборудование для участка тестоприготовления, уникальная тестораскаточная машина и оборудование для упаковки готовой продукции, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Предоставление субсидии стало возможно благодаря запуску на территории региона облпроекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Теперь пищевое предприятие будет выпускать круассаны с несколькими видами начинок: сгущенная, вишневая, шоколадная и ванильно-сливочная.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области появится более пяти тысяч новых рабочих мест. Большая часть из них будет высокотехнологичными.