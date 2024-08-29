Линию по производству круассанов за 10 млн запустили в Иркутске

В Иркутске запустили линию по производству круассанов. Одно из пищевых предприятий в прошлом году победило в грантовом конкурсе. Благодаря полученной субсидии оно смогло начать изготовление новых видов сдобных хлебобулочных изделий из слоеного теста. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.