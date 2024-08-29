Казань и Бохтар свяжут прямые авиарейсы

Столицу Татарстана и Таджикистан соединят новые международные рейсы. Регулярные перелеты из Казани в Бохтар запланированы с 12 сентября.
В рейсах задействуют лайнеры Boeing 737−800, вмещающие до 189 пассажиров. Авиаперевозчиком станет компания Nordwind.
Полеты будут выполнять по четвергам. Время в пути составит около 3,5 часа, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Из Казани в Бохтар можно будет улететь в 3:20, прибытие ожидается в 8:45. В обратном направлении лайнер отправится в 10:15 и окажется в воздушной гавани столицы РТ в 11:50. Для каждого аэропорта указано местное время.
Напомним, с 28 сентября прямые перелеты свяжут Казань и Шанхай. Столица РТ станет третьим городом России, откуда можно добраться прямым рейсом до крупнейшего финансового центра Китая и одного из ведущих в Азии и мире.