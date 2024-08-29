Капремонт школьных спортзалов провели в четырех районах Омской области

В этом году в Омской области пройдет капремонт 10 школьных спортзалов. На эти цели выделили субсидию в размере 18 млн рублей.
В Гауфской школе имени О. Э. Зисса Азовского района, Смирновской школе имени Героя СССР А. Ф. Романенко Нижнеомского района, Павлоградском лицее им. Б. М. Катышева и Унарской школе Седельниковского района ремонтные работы уже завершены.
Капремонт также уже выполнен в Павлоградском лицее. Рабочие провели замену систем освещения и отопления, поменяли двери и покрытие пола, покрасили стены и потолок. Со 2 сентября обновленный спортзал готов принять 400 учеников.
«В небольшой Унарской школе Седельниковского района, где учатся 13 ребят, заменили систему освещения, поменяли окна и двери, провели отделочные и покрасочные работы стен, потолка и пола», — рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.
В Гауфской школе рабочие отремонтировали не только спортзал, но и тренерскую комнату. Строители перекрыли крышу, установили перегородку между залом и тренерской комнатой, а также установили новые мощные светильники, уложили новый пол и смонтировали гимнастические лестницы. В этом году в обновленном спортзале будут заниматься 170 школьников.
Строители завершают капремонт школьных спортзалов в школах в Исилькульском, Нововаршавском, Русско-Полянском, Таврическом и Тарском районах. На ремонтные работы в каждом спортзале выделили по 1,8 млн рублей.