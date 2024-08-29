Капремонт школьных спортзалов провели в четырех районах Омской области

В Гауфской школе рабочие отремонтировали не только спортзал, но и тренерскую комнату. Строители перекрыли крышу, установили перегородку между залом и тренерской комнатой, а также установили новые мощные светильники, уложили новый пол и смонтировали гимнастические лестницы. В этом году в обновленном спортзале будут заниматься 170 школьников.