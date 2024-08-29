Результаты социсследования показали: гербовому орлу быть в Посьете

Приморский научно-исследовательский центр «Социологии и гражданских инициатив» 29 августа огласил результаты исследования мнения жителей Хасанского муниципального округа по вопросу отношения к проекту восстановления двуглавого стометрового орла из белого мрамора в посёлке Посьет. По результата исследования, 87% хасанцев поддерживают восстановление монумента, который был установлен в ознаменование визита цесаревича Николая, сообщает ИА PrimaMedia.
Напоминаем, в мае 1891 года, в честь визита цесаревича Николая в пост Посьет, на откосе сопки по приказу командира 6-й стрелковой батареи полковника Бубнова из белого мрамора был выложен герб Российской империи (он же — герб дома Романовых) размером 100 на 100 метров. Посещение наследником крайней юго-восточной гавани русского Дальнего Востока, каковым является залив Посьета, не было случайным. С момента присоединения Уссурийского края к России в Посьете и Новокиевском (ныне пос. Краскино) были сосредоточены значительные соединения российских войск, поскольку в 1860—1861 годах маньчжуры делали несколько попыток напасть на русский пост даже после того, как был подписан Пекинский договор и залив Посьета отошел к России. Осмотр этих войск и стал целью визита цесаревича.
К сожалению, в Посьете не сохранилось ничего, что напоминало бы о визите Николая II. В советские времена была разрушена пирамида с памятными досками, с сопки у мыса Тироль исчез орел, была снесена Николаевская часовня. На месте часовни сохранилось только мраморное основание и осколки орла можно найти на склоне, где он когда-то простирал крыла.
Сегодня ведутся активные дискуссии о возможном восстановлении символа российской государственности с окружающим его сквером, который станет удачным историческим и туристическим объектом.
Учёные, историки и местные жители считают, что возрождение монумента станет важным шагом в сохранении культурного наследия региона и может способствовать повышению интереса к истории Приморского края.
Приморский НИЦ социологии и гражданских инициатив во втором квартале 2024 года изучил общественное мнение жителей Хасанского муниципального округа Приморского края относительно восстановления монумента, посвящённого визиту цесаревича Николая Александровича на Дальний Восток России, и представил результаты исследования.
Согласно опросу, более 87% жителей Хасанского муниципального округа поддерживают идею восстановления монумента, при этом 63,5% выражают полную поддержку. Это говорит о том, что для большинства жителей важна историческая память и сохранение культурного наследия.
Мужчины выражают более высокий уровень поддержки: 68,6% полностью поддерживают эту инициативу. Женщины также в своём большинстве положительно оценивают восстановление, однако среди них процент полной поддержки несколько ниже (59%).
Приморцы в возрасте 35−44 лет чаще высказываются в поддержку инициативы восстановления монумента (86,7% респондентов, полностью поддерживающих проект). В то же время, респонденты старших возрастных категорий (55−64 лет и старше) выражают более критическое отношение, с высокой долей тех, кто склонен не поддерживать или полностью не поддерживает идею восстановления (15,4% и 11,8% соответственно).
Напомним, что идея создания в Хасанском муниципальном округе историко-патриотического парка, важным элементом которого может стать изображение российского двуглавого орла, ранее появилась у отделения Российского исторического общества в Приморском крае. Идея уже нашла поддержку у целого ряда отделений всероссийских общественных организаций, таких как Русское географическое общество и Союз журналистов России. Как стало известно агентству, «заслуживающей внимания» идею назвал председатель Российского исторического общества, директор СВР, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.