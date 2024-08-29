Результаты социсследования показали: гербовому орлу быть в Посьете

Напоминаем, в мае 1891 года, в честь визита цесаревича Николая в пост Посьет, на откосе сопки по приказу командира 6-й стрелковой батареи полковника Бубнова из белого мрамора был выложен герб Российской империи (он же — герб дома Романовых) размером 100 на 100 метров. Посещение наследником крайней юго-восточной гавани русского Дальнего Востока, каковым является залив Посьета, не было случайным. С момента присоединения Уссурийского края к России в Посьете и Новокиевском (ныне пос. Краскино) были сосредоточены значительные соединения российских войск, поскольку в 1860—1861 годах маньчжуры делали несколько попыток напасть на русский пост даже после того, как был подписан Пекинский договор и залив Посьета отошел к России. Осмотр этих войск и стал целью визита цесаревича.