В Хабаровском крае резко испортится погода

В Хабаровске 30 августа ожидается кратковременный дождь, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов, ночью до +17…+19, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. Кратковременный дождь ожидается и в южных районах. В Вяземском и Бикине в послеобеденное время еще неплохо, +25…+27, на рассвете +17…+19 градусов. И все бы ничего, если бы не осадки. Дождь пройдет и в Троицком, днем там +24…+26 градусов, ночью +16…+18, в Комсомольске-на-Амуре дневной фон температур +21…+23, ночной +16…+18 градусов. Дождливо и в Советской Гавани, в светлое время суток там те же +21…+23, в темное +13…+15 градусов. Осадки и в Николаевске-на-Амуре, днем там +22…+24, ночью уже только +12…+14 градусов. В Чегдомыне временами сильный дождь, днем прохладно, +19…+21 градус, ночью +15…+17. В селе имени Полины Осипенко и Чумикане днем такие же температурные значения, +19…+21, ночью еще меньше, всего +12…+14 градусов Сильный дождь синоптики прогнозируют в Охотске, там днем всего +12…+14, ночью +9…+11 градусов. Ну, очень прохладно! А вот в Аяне ожидается день без осадков, днем там +17…+19 градусов, ночью столбик термометра опустится до отметки в +8…+10 градусов. Кончилось короткое северное лето!