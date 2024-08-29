В Крыму растет заболеваемость COVID-19

«В Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией составило 230 случаев и 252 случая соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости ковидом имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период», — говорится на сайте надзорного органа.
В основном заболевание протекает в виде ОРВИ, отмечают в Роспотребнадзоре. По факту регистрации всех новых случаев COVID-19 проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.
Чтобы не допустить заражения ковидом, жителям полуострова, особенно пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать маски в общественных местах и транспорте.
Оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее сообщил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.