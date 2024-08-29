В Крыму растет заболеваемость COVID-19

Оперштаб по борьбе с COVID-19 ранее сообщил, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.