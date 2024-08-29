Стало известно, куда исчезли качели с Почаинского бульвара

Качели демонтировали на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде из-за их неудовлетворительного состояния. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.
Ранее читательница сайта pravda-nn.ru обратила внимание, что качели исчезли с Почаинского бульвара.
Оказалось, что опоры парковых качелей пришли в негодность, и их использование стало небезопасным. В итоге часть элементов решили демонтировать.
Районная администрация уже обратилась к подрядчику, который благоустраивал пространство, чтобы выяснить возможен ли ремонт качелей.
Напомним, Почаинский бульвар благоустроили три года назад — в год 800-летия Нижнего Новгорода. В пространстве обустроили дорожки, детскую игровую зону, смотровую площадку с видом на кремль, установили лавки, большие качели и арт-объекты в виде мышей — пушкаря и пожарного.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что благоустройство Лопатинского оврага завершится в сентябре.