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Стало известно, куда исчезли качели с Почаинского бульвара

Опоры парковых качелей пришли в негодность, и их использование стало небезопасным.

Источник: Нижегородская правда

Качели демонтировали на Почаинском бульваре в Нижнем Новгороде из-за их неудовлетворительного состояния. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в администрации Нижегородского района.

Ранее читательница сайта pravda-nn.ru обратила внимание, что качели исчезли с Почаинского бульвара.

Оказалось, что опоры парковых качелей пришли в негодность, и их использование стало небезопасным. В итоге часть элементов решили демонтировать.

Районная администрация уже обратилась к подрядчику, который благоустраивал пространство, чтобы выяснить возможен ли ремонт качелей.

Напомним, Почаинский бульвар благоустроили три года назад — в год 800-летия Нижнего Новгорода. В пространстве обустроили дорожки, детскую игровую зону, смотровую площадку с видом на кремль, установили лавки, большие качели и арт-объекты в виде мышей — пушкаря и пожарного.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что благоустройство Лопатинского оврага завершится в сентябре.