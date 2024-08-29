Стало известно, куда исчезли качели с Почаинского бульвара

Напомним, Почаинский бульвар благоустроили три года назад — в год 800-летия Нижнего Новгорода. В пространстве обустроили дорожки, детскую игровую зону, смотровую площадку с видом на кремль, установили лавки, большие качели и арт-объекты в виде мышей — пушкаря и пожарного.