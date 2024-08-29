В Приморье реки постепенно возвращаются в свои берега

Реки Приморья постепенно возвращаются в свои русла после недавних паводков. Суточное снижение уровня воды в реках края колеблется от 10 до 31 сантиметра, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По данным Примгидромета, паводковый период приближается к завершению, особенно на нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе, где фиксируются максимальные уровни воды. На реке Уссури, в этом же районе и в Пожарском округе, наблюдается незначительное повышение уровня воды, что приводит к затоплению прилегающих угодий и хозяйственных построек.
Синоптики отмечают, что прохождение максимальных уровней паводка на реке Уссури в Дальнереченском районе ожидается 30 августа, в Пожарском округе 1 сентября, с подтоплением низких мест и прилегающих к рекам территорий.
При этом опасных гидрологических явлений не ожидается. На остальных реках края продолжится спад воды, постепенное освобождение пойм от подтоплений", — добавили специалисты.
В минГОЧС региона рассказали, что по состоянию на 29 августа остается подтопленными 14 приусадебных участков в Дальнереченске и в селе Новосельское Спасского района, а также зарегистрированы 15 переливов на дорогах.
Напомним, в четверг, 29 августа, дорожные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам на трассах Хасанского и Анучинского округов, где уровень воды значительно снизился.