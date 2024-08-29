В Приморье реки постепенно возвращаются в свои берега

По данным Примгидромета, паводковый период приближается к завершению, особенно на нижнем течении реки Большая Уссурка в Дальнереченском районе, где фиксируются максимальные уровни воды. На реке Уссури, в этом же районе и в Пожарском округе, наблюдается незначительное повышение уровня воды, что приводит к затоплению прилегающих угодий и хозяйственных построек.