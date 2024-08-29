Из-за тумана самолет из Петербурга не смог приземлиться в Новосибирске

МК в Новосибирске писал, что утром 29 августа город накрыл густой туман, из-за чего видимость на дорогах значительно снизилась. В 7:00 источники сообщали, что туман не повлиял на авиасообщение, но, как выяснилось позже — проблемы все же возникли.