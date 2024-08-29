Из-за тумана самолет из Петербурга не смог приземлиться в Новосибирске

Самолет должен был прибыть в Новосибирский аэропорт Толмачево в 7:57 утра. Как раз в это время город окутал густой туман. Об этом РБК-Новосибирск рассказала пресс-служба аэропорта.
Из-за нелетных погодных условий судно решили перенаправить и посадить в Барнауле. Там вышло 19 пассажиров из 152. Остальные дождались отправки и вылетели в Новосибирск. Борт совершил посадку в аэропорту в 9:48.
Кроме того, задержаны рейсы из Якутска, Пекина, Благовещенска, Норильска, Магадана, Владивостока и Певека. Информация об этом содержится на онлайн-табло Толмачево.
МК в Новосибирске писал, что утром 29 августа город накрыл густой туман, из-за чего видимость на дорогах значительно снизилась. В 7:00 источники сообщали, что туман не повлиял на авиасообщение, но, как выяснилось позже — проблемы все же возникли.