Жители Новосибирска отравились на отдыхе в Турции

По информации портала Atas.Info, Ольга из Новосибирска рассказала, что ее отдых начался с неприятностей из-за еды в отеле, которая не соответствовала стандартам. Блюда были либо пресными, либо пережаренными. После нескольких дней женщина почувствовала себя плохо и осталась в номере с температурой и тошнотой.
Сергей, отдыхавший с женой и маленьким ребенком, также столкнулся с проблемами. На четвертый день их семья почувствовала недомогание. По его словам, причиной отравления стало некачественное питание в ресторане отеля, где на завтрак предлагали только вареные яйца, сыр и хлеб.
Ранее Сиб.фм сообщал, что первый рейс из Новосибирска успешно прибыл в новый терминал аэропорта Томска.