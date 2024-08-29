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Жители Новосибирска отравились на отдыхе в Турции

Новосибирцы столкнулись с проблемами на отдыхе в Турции.

Источник: Аргументы и факты

По информации портала Atas.Info, Ольга из Новосибирска рассказала, что ее отдых начался с неприятностей из-за еды в отеле, которая не соответствовала стандартам. Блюда были либо пресными, либо пережаренными. После нескольких дней женщина почувствовала себя плохо и осталась в номере с температурой и тошнотой.

Сергей, отдыхавший с женой и маленьким ребенком, также столкнулся с проблемами. На четвертый день их семья почувствовала недомогание. По его словам, причиной отравления стало некачественное питание в ресторане отеля, где на завтрак предлагали только вареные яйца, сыр и хлеб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первый рейс из Новосибирска успешно прибыл в новый терминал аэропорта Томска.