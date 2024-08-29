Жители Новосибирска отравились на отдыхе в Турции

По информации портала Atas.Info, Ольга из Новосибирска рассказала, что ее отдых начался с неприятностей из-за еды в отеле, которая не соответствовала стандартам. Блюда были либо пресными, либо пережаренными. После нескольких дней женщина почувствовала себя плохо и осталась в номере с температурой и тошнотой.