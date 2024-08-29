В Новосибирске благоустроят газон на бульваре по улице Эйхе

Отметим, что в Дзержинском и Советском районах города стартует пилотный проект по реконструкции газонов вдоль дорог. Такое распоряжение дал мэр Новосибирска Максима Кудрявцев в 2024 году. Обновления коснутся участков на улицах Дзержинского, а также Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича. На эти цели администрациям выделили по 15 миллионов рублей.