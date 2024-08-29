В Новосибирске благоустроят газон на бульваре по улице Эйхе

В Новосибирске благоустраивают газон на бульваре по улице Эйхе. Как рассказали в администрации города, на территории проходит подготовка к восстановлению газонов в рамках пилотного проекта. На участке убирают старый грунт с реагентами и готовят место для новой плодородной почвы и нового газона.
— Сейчас здесь газон находится выше бордюрного камня. Мы делаем понижение уровня грунта, высадим новый, плотный газон, который будет удерживать почву, и при обильных осадках ее не будет вымывать на проезжую часть, — сообщил первый заместитель главы администрации Владимир Кравцов.
По словам представителя фирмы-подрядчика — агронома Натальи Николаевой, состояние газонной части бульвара требует серьезных изменений.
То, что мы видим сейчас, — это обедненная почва, много мха. Пришло время привести бульвар к новой эстетике, он должен соответствовать времени, — пояснила специалист.
Сейчас на объекте проводят выемку грунта, при этом каждое дерево аккуратно окапывают, чтобы потом засыпать новый, чистый слой. Газон рулонного и посевного газона типа. Все работы планируют завершить до 30 октября.
Отметим, что в Дзержинском и Советском районах города стартует пилотный проект по реконструкции газонов вдоль дорог. Такое распоряжение дал мэр Новосибирска Максима Кудрявцев в 2024 году. Обновления коснутся участков на улицах Дзержинского, а также Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной и Ильича. На эти цели администрациям выделили по 15 миллионов рублей.