Создатели омского электробайка дополнили модель мотоколяской

Особенность модели в том, что к ней можно присоединить мотоколяску с третьим колесом. Эту мысль изобретателям подсказали омские дачники, которые испытывают потребность в перевозке небольших грузов, урожая, мешков с мусором. Новая имеет внешнее сходство с мотоциклом «Урал», но, поскольку избавлена от тяжеловесного мотора и поддерживающих конструкций, изготовлена не из металла, а из пластика, то и весит на треть меньше своего железного собрата (27−28 килограммов). И управляется легко.