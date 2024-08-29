Создатели омского электробайка дополнили модель мотоколяской

«Задачи подбрасывает рынок. Если человеку с обычным телосложением купить подходящий байк несложно, то для тяжеловесов за сто килограммов это уже настоящее проблема. Мы этот запрос услышали и разработали модель с усиленной рамой, широким удобным сидением. Грузоподъемность такого байка составляет порядка двухсот килограммов, поэтому можно путешествовать на нем вдвоем», — пояснил корреспонденту «РГ» автор проекта Петр Мельников.
Особенность модели в том, что к ней можно присоединить мотоколяску с третьим колесом. Эту мысль изобретателям подсказали омские дачники, которые испытывают потребность в перевозке небольших грузов, урожая, мешков с мусором. Новая имеет внешнее сходство с мотоциклом «Урал», но, поскольку избавлена от тяжеловесного мотора и поддерживающих конструкций, изготовлена не из металла, а из пластика, то и весит на треть меньше своего железного собрата (27−28 килограммов). И управляется легко.
По словам изобретателя, облегченный байк способен развивать скорость до сорока километров в час и обходиться без подзарядки четыре-пять дней. Потом снимаешь трехкило-граммовый аккумулятор, подключаешь к обычной розетке на ночь, а после катайся еще столько же. Пластик, состав которого изобретатели тоже придумали сами, прочен, легок, не ржавеет и не требует покраски.
Такой трехколесный транспорт для частного сектора, который занимает треть территории Омска, для семейных поездок за ягодами-грибами — самый подходящий вариант.
«Сейчас доводим до ума версию с мотоколяской для перевозки третьего человека. Оснастим ее специальными ручками, ремнями безопасности — и готово», — говорит Петр Мельников.
«Мы, конечно, расстроились, но руки не опустили. Работаем над новыми проектами. Возможно, как и несколько лет назад, снова выиграем грант программы “Стартап-2”, — говорят изобретатели. — Хотим создать модель специально для девушек».
По словам конструкторов, новый электробайк будет элегантным, легким, эргономичным. С отсеком для сумочки и покупок. Пригодным для езды не только в джинсах, но и в платье. Стоить новинка будет не более ста тысяч рублей.
Сегодня заказы в Омск поступают главным образом из столиц. И инноваторы мечтают довести объем выпускаемой продукции хотя бы до тысячи штук в год. Ищут инвесторов. Однако те в основном сейчас нацелены на быстрые деньги. А омский проект, рассчитанный на импортозамещение и создание линейки оригинальных мобильных индивидуальных средств передвижения, требует времени.