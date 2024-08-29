В Омской области в первые дни сентября ударят морозы

Днём 1 сентября будет +10… +15 градусов. По данным Gismeteo, аналогичная погода сохранится и 2 сентября. В этот день в России пройдут торжественные линейки, посвящённые старту учебного года. С 3 сентября ожидаются проливные дожди. Согласно долгосрочному прогнозу, потепления в Омской области в сентябре не предвидится. Погода останется дождливой и по-осеннему прохладной.