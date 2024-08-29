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Дерево упало на многоквартирный дом по улице Кайской в Иркутске

Прокуратура Свердловского района организовала проверку.

Прокуратура Свердловского района начала проверку по обрушению дерева на многоквартирный дом в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ведомстве. Информация о происшествии появилась в местных СМИ и социальных сетях.

— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и при переселении из аварийного жилья, — поделились в правоохранители.

Известно, что дерево рухнуло на деревянную двухэтажку на улице Кайская. Во время и по завершению прокурорской проверки при наличии весомых причин будут приняты меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе под колеса грузовика попал 15-летний велосипедист. Школьника госпитализировали в больницу.

Прокуратура