Дерево упало на многоквартирный дом по улице Кайской в Иркутске

Прокуратура Свердловского района начала проверку по обрушению дерева на многоквартирный дом в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ведомстве. Информация о происшествии появилась в местных СМИ и социальных сетях.
— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и при переселении из аварийного жилья, — поделились в правоохранители.
Известно, что дерево рухнуло на деревянную двухэтажку на улице Кайская. Во время и по завершению прокурорской проверки при наличии весомых причин будут приняты меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе под колеса грузовика попал 15-летний велосипедист. Школьника госпитализировали в больницу.