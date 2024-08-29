Учения прошли в Волочаевском лицее Хабаровска

«Сегодня большинство образовательных учреждений в Хабаровском крае охраняются техническими средствами вневедомственной охраны Росгвардии, которые подключены на централизованные пульты с круглосуточным мониторингом. Всего на территории края кнопками тревожной сигнализации оборудованы более 760 объектов образования», — рассказали в Управлении Росгвардии по Хабаровскому краю.