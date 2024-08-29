В Хабаровске развернули самую большую в мире муаровую ленту

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, проходят в Хабаровске. Сегодня на набережной имени адмирала Г. И. Невельского прошло развёртывание самой большой муаровой ленты в мире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Акция прошла в рамках Окружного патриотического форума. Ее участники — воспитанники военно-патриотических клубов Хабаровска, молодёжных объединений, неравнодушные жители города развернули муаровую ленту протяжённостью 300 метров, шириной 6 метров. В краевой столице также продолжается акция «Дальневосточная Победа», участники которой раздают жителям и гостям города муаровые ленты и рассказывают об этом символе дальневосточной Победы.
Напомним: муаровая лента — символ окончательного разгрома последнего союзника нацистской Германии — милитаристской Японии.