В Хабаровске развернули самую большую в мире муаровую ленту

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, проходят в Хабаровске. Сегодня на набережной имени адмирала Г. И. Невельского прошло развёртывание самой большой муаровой ленты в мире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».