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В Хабаровске развернули самую большую в мире муаровую ленту

Акция состоялась в преддверии 79-й годовщины Победы над милитаристской Японией.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, проходят в Хабаровске. Сегодня на набережной имени адмирала Г. И. Невельского прошло развёртывание самой большой муаровой ленты в мире, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Акция прошла в рамках Окружного патриотического форума. Ее участники — воспитанники военно-патриотических клубов Хабаровска, молодёжных объединений, неравнодушные жители города развернули муаровую ленту протяжённостью 300 метров, шириной 6 метров. В краевой столице также продолжается акция «Дальневосточная Победа», участники которой раздают жителям и гостям города муаровые ленты и рассказывают об этом символе дальневосточной Победы.

Напомним: муаровая лента — символ окончательного разгрома последнего союзника нацистской Германии — милитаристской Японии.

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