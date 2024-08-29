Комментатору пришлось объясняться за шутку на стадионе «Факел» в Воронеже

Комментатору «Матч ТВ» Артёму Шмелькову пришлось объясняться за шутку о выключенном свете на стадионе «Факел» в Воронеже.
27 августа на девятой минуте матча «Факела» с «Рубином» свет на стадионе погас. Комментатор Владислав Будлянский пошутил, что это произошло по вине Шмелькова, который случайно нажал на кнопку отключения освещения.
Многие восприняли шутку всерьёз, и Шмелькову пришлось объясняться. Комментатор был удивлён, что кто-то мог поверить в подобное. Шутку он назвал ерундой и добавил, что никто в профессиональном кругу не считает, «что мы переборщили».