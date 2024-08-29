В Краснодаре 25 улиц остались без света из-за аварий. Отключения произошли в Карасунском и Прикубанском округах.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10кВ. Отключены ПС “К-308”, “Кругликовская-308”, “ТГ-604” и 55 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской ЕДДС.
Так, свет погас в домах по улицам Валерия Гассия, проспект Писателя Знаменского, Артезианской, Автолюбителей, Благоева, Игнатова, Кружевной.
Без электроэнергии остались улицы Артиллерийская, Братьев Игнатовых, Котовского, Севастопольская, Северная, Герцена, Передерия, Энгельса, Калининградская.
Под отключения попали улицы Фрунзе, Чкалова, Калинина, Красных Партизан, Пластунская, Брюсова, Воровского, Головатого, Бабушкина.
На местах поломок работают бригады специалистов.