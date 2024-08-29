Жители Ростовской области присоединятся к «Экскурсионному флешмобу»

31 августа для жители и гостей Ростовской области проведут бесплатные экскурсии, причем почти все они будут доступны для семей с детьми. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Речь идет о всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». В этом году посетителей ждут на различных интересных локациях в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Новочеркасске, Цимлянске, Семикаракорске, в хуторах Калинине, Старозолотовском и Листопадове, в станицах Старочеркасской, Вешенской и Раздорской.
В частности, для любителей животных на этот раз запланировали поездки в олений питомник и путешествие на лодке к австралийским кенгуру и страусам Эму. Кроме этого, планируются велопрогулки и занятие по йоге, и это далеко не все возможные активности.
— Организаторы подготовили экскурсии и квесты, которые познакомят с бытом и традициями донского казачества разных времен, историей региона, расскажут о жизни и творчестве выдающихся людей донского края, — добавили власти региона.
Запись на экскурсии еще возможна 29 августа на специальном сайте. Количество мест ограничено.
Добавим, подобные экскурсионные флешмобы проводятся с 2017 года. В 2023 году к акции присоединилось более 40 регионов России.