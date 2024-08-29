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Брайан Ферри выпустил сингл Star и клип на него

Брайан Ферри, известный как основатель нью-вейв-группы Roxy Music, выпустил новую песню Star и представил клип к ней. Трек войдет в новый альбом Брайана «Retrospective: Selected Recordings 1973−2023».

Источник: Звук

Брайан Ферри, известный как основатель нью-вейв-группы Roxy Music, выпустил новую песню Star и представил клип к ней. Трек войдет в новый альбом Брайана «Retrospective: Selected Recordings 1973−2023».

Новый сингл Star начинался как «скетч» Трента Резнора и Аттикуса Росса из Nine Inch Nails, который был доработан Брайаном Ферри и Амелией Барратт, художницей и писательницей, пишет NME.

Брайан Ферри поделился своими мыслями по поводу новой песни.

Пару лет назад я помогал ей [Амелии Барратт] записывать аудиокнигу здесь, в моей студии. Я был очень впечатлен ее творчеством, и это первая песня, которую мы записали вместе. Я очень рад этой работе — впереди еще много интересного.

Брайан Ферри
музыкант.

Напоминаем, что альбом Retrospective: Selected Recordings 1973−2023, в который войдут избранные композиции Брайана Ферри, выйдет 25 октября.