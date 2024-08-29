Ты — космос: группа «Ах. Реп» о любимых альбомах, пофигизме и «репе» старой школы

Несмотря на столь претенциозное название, этот проект никогда не стремился хоть к какой-то популярности. Свои треки они выкладывали во ВКонтакте, потом их набралось на небольшой альбом. Теперь он получил физический релиз на аудиокассете. Кажется, Звук Медиа взял первое интервью в их профессиональной жизни.
Свою музыку они называют «репом» и относятся к творчеству со здоровой долей иронии. «Рэп-группа “Ах. Реп” создалась в 2018 году двумя друзьями — Димкой и Андрюшкой, — описывают историю своего коллектива сами музыканты. — Димка на тот момент профессионально играл в Dota 2, а Андрюшка музыкой занимался давно, но никогда не занимался рэпом. Оба друга очень любили хип-хоп старой школы, и в один спонтанный вечер друзья собрались в квартире у Андрюшки, где записали свой первый трек Wasted Out (под чужой бит, разумеется)».
В группе «Ах. Реп» сегодня заняты три человека: Димка, Андрюшка и Алексей Васильев, тоже в прошлом известный человек в киберспортивных кругах). «Первые треков 15 группа “Ах. Реп” не заливала на стриминговые платформы, а просто сливала в группу VK, так как никаких ожиданий и надежд не возлагала», — продолжают описывать свою историю музыканты дальше. Легкая небрежность и нелепость в подаче и текстах плюс всепронизывающая самоирония постепенно начали становиться визитной карточкой группы.
Постепенно между участниками распределились роли: Димка придумал название и является идеологом группы, создает большинство идей для треков и хитовых строчек и панчей, которые надолго застревают в головах людей; Андрюшка — музыкальный продюсер, автор всей музыки и менеджер коллектива, прекрасно понимает, что такое грув и флоу; Алексей Васильев — рок-стар группы, «он никогда не был фанатом рэпа, но ему очень нравится заниматься музыкой».
Свой первый альбом, «Нечто», они выпустили в 2022 году, ни на что не надеясь. Теперь этот релиз ограниченным тиражом выпущен лейблом «Круиз» на аудиокассетах. Группа тем временем работает над новым альбомом. Его название уже готово: «Легендарный».
Представьте, что вам предстоит долгий полет на ракете в открытый космос. Какие три альбома вы бы обязательно взяли с собой? Почему именно эти?
Андрюшка:
Король и Шут — Камнем по голове (1996).
— Любимая русская группа всех времен. Я фанат Горшка, фанат панка! Почему именно этот альбом? Не знаю, может быть, потому, что люблю сырой звук, не отлизанный, где слышна чистейшая человеческая экспрессия. Плюс это первый альбом, где они впервые нащупали что-то по-настоящему свое и неповторимое.
Yung Lean — Unknown Death 2002 (2013).
Любимый альбом Лина. Вспомнился он мне потому, что была примерно такая же ситуация, как описана в вопросе. Я ездил со своей панк-группой Rooftops в большой тур по Европе в 2013-м году, и мы очень много слушали этот альбом, и он не за… [не доставал], а с каждым новым прослушиванием я открывал для себя новые грани таланта всех парней, которые делали звук на этот релиз.
Alice In Chains — Dirt (1992).
Без комментариев.
Димка:
187family — Solo Tape (1996).
— Эталонный мемфис-хип-хоп-альбом, невероятные биты и читка.
Rough House Survivors — Straight From The Soul (1992).
Зарождение бумбап-хип-хопа в моей жизни, быстрые биты, крутейшие мотивы, тексты и идеи треков 10/10, моя любимая группа.
JPEGMAFIA — Veteran (2018).
Пегги — отец, третий альбом должен быть чем-то новым и экспериментальным, чтобы не было скучно в космосе.
Deep Purple — Live at the Olympia '96 (1997).
— Несмотря на то что большинство песен с этого лайва я в студийной версии не стал бы слушать (приелось/скучновато), здесь происходит полный расколбас с первой до последней песни. Музыканты выложились процентов на 300, два часа чистого рок-н-ролльного кайфа с органом (Джон Лорд — гений) и духовыми. Красивые длительные баллады и нестареющие бэнгеры. Короче, я уважаю группу Deep Purple.
Король и Шут — Мертвый анархист (2002).
Еще один концертный альбом небезызвестной группы. Ну что тут сказать, первый раз я его услышал лет в 10, очень понравилось. Сейчас мне уже под 30, все еще переслушиваю его по несколько раз в год, абсолютно легендарная нестареющая вещь. Горшок и ребята в прайме, так сказать.
Дискотека Авария — The Best (2008).
Тут комментарии излишни. Пожалуй, на данный момент лучшее, что выходило в отечественном хип-хопе на русском языке.
Что вы испытываете во время работы с музыкой? Проживаете ли вы это чувство на концертах?
Андрюшка: — Хмм… Сначала подумал, что вопрос странный, потом понял, что он очень простой. Когда пишу музыку, испытываю кайф; когда выступаю, тоже испытываю кайф. Поэтому да, проживаю и испытываю кайф и на концертах, и когда пишу музыку.
Димка: — Музыка — это жизнь. Но я никогда ею не занимался, это прикольно, наверное.
Алексей Васильев: — Музыкальные выступления дают ни с чем не сравнимый кайф, а писать музыку я, к сожалению, не умею, благо у нас есть Дрон.
Какие у вас ближайшие творческие цели и как они должны выражаться в финансах?
Андрюшка: — С «Ах. Репом» мы скоро снимаем клип, записываем второй альбом, становимся известными на весь мир и получаем миллионы. Я думаю, это очевидно для каждого человека, который хоть раз слышал наши треки.
Димка: — Вырваться на мировую хип-хоп-сцену, заявив о своем жанре всем людям на земле. Мы должны получать по 20 тысяч долларов в месяц минимум. КАЖДЫЙ ИЗ НАС.
Алексей Васильев: — Лично у меня по плану — стримить на твиче на 70 человек сериал «Сопрано» и «Доту» 1×6, а у группы в планах клип, запись нового альбома и гастроли по всей стране.