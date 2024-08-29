Ты — космос: группа «Ах. Реп» о любимых альбомах, пофигизме и «репе» старой школы

Любимый альбом Лина. Вспомнился он мне потому, что была примерно такая же ситуация, как описана в вопросе. Я ездил со своей панк-группой Rooftops в большой тур по Европе в 2013-м году, и мы очень много слушали этот альбом, и он не за… [не доставал], а с каждым новым прослушиванием я открывал для себя новые грани таланта всех парней, которые делали звук на этот релиз.