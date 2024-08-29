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В Калининградской области расписание пригородных поездов меняется с 1 сентября

О сезонных изменениях предупреждает Калининградская железная дорога.

Источник: РИА "Новости"

Сезонные изменения в расписание «Ласточек» на Зеленоградском и Светлогорском направлениях вводят с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Так, по выходным и праздникам «Ласточка» будут отправляться с Южного вокзала в Зеленоградск в 9:38, 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14 и 21:00. В обратном направлении из Зеленоградска — в 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

В рабочие дни отменен поезд отправлением с Северного вокзала в 9:47 и последний поезд с Южного вокзала в 21:39.

На Светлогорском направлении (через Переславское) по выходным и праздничным дням отменяются три пригородных поезда, отправляющихся с Южного вокзала в 21:06 и обратно из Светлогорска в 22:22. Также отменяется электричка по рабочим дням с Северного вокзала в 12:37.

Также перестанет курсировать рельсобус, отправлявшийся со станции Чернышевское по выходным и праздничным дням. Пригородный поезд № 6508, отправляющийся с Южного вокзала в 18:23, будет курсировать по рабочим дням.

Подробное расписание здесь.