В Калининградской области расписание пригородных поездов меняется с 1 сентября

На Светлогорском направлении (через Переславское) по выходным и праздничным дням отменяются три пригородных поезда, отправляющихся с Южного вокзала в 21:06 и обратно из Светлогорска в 22:22. Также отменяется электричка по рабочим дням с Северного вокзала в 12:37.