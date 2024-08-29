Концерт певицы Полины Гагариной в Иркутске перенесли на неопределенный срок

Концерт певицы Полины Гагариной в Иркутске перенесли с 28 сентября 2024 на неопределенный срок. Как стало известно КП-Иркутск, сибирякам, которые уже успели приобрести билеты, начали приходить сообщения с информацией о переносе.
— Мероприятие, запланированное на 28.09.2024 19:00 на площадке Ледовый дворец «Айсберг», перенесено. Новая дата будет объявлена позже. Все купленные ранее билеты действительны, — сказано в рассылке.
На платформах онлайн-касс появилась информация, что выступление российской звезды состоится весной 2025 года. А вот на официальном сайте Полины Гагариной это не подтверждается. Правда, при попытке приобрести билет появляется дата 27 февраля 2025. Купить место в зале или на танцполе сервис тоже не дает.
Полина Гагарина известная российская певица, которая своим творчеством покорила миллионы сердец. Популярность ей принесло участие в «Фабрике звезд» в 2003 году. А закрепить помогло «Евровидение» в 2015 году, там Полина заняла второе место.
Пока это все, что известно про перенос концерта Полины Гагариной в Иркутске 2024.