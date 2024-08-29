Концерт певицы Полины Гагариной в Иркутске перенесли на неопределенный срок

На платформах онлайн-касс появилась информация, что выступление российской звезды состоится весной 2025 года. А вот на официальном сайте Полины Гагариной это не подтверждается. Правда, при попытке приобрести билет появляется дата 27 февраля 2025. Купить место в зале или на танцполе сервис тоже не дает.