Главные новости 29 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 августа 2024 года.
В Госдуме назвали новые законы, которые начнут действовать в сентябре
С 1 сентября вступают в силу новые законы: в школах введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и обязательные уроки труда; запрещено высаживать безбилетных инвалидов I группы из транспорта; установлены новые требования к учредителям управляющих компаний; на зданиях образовательных учреждений должен быть российский флаг и др.
В России разрабатывают новую стратегию борьбы с инфляцией
Правительство планирует свернуть льготные программы для малого и среднего бизнеса и ограничить кредиты госкомпаниям, чтобы снизить спрос на новые кредиты, сообщают «Ведомости».
В США раскрыли сценарий ядерной войны с Россией
Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае ядерной войны Россия уничтожит пусковые шахты США до запуска ракет. Он отметил, что Россия модернизировала арсенал, а ядерные силы США устарели.
Связь с жителями атакованной ВСУ части Курской области осложнена
Контакты с жителями Курской области, где сейчас находятся украинские военные, осложнены, сообщают РИА «Новости». Связь осуществляется через людей, тайно проникающих туда, которые также помогают мирным жителям эвакуироваться, сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.
Проект строительства трассы М-12 оказался недофинансирован
Счетная палата считает, что финансирование строительства автодороги М-12, входящей в проект «Европа — Западный Китай», оказалось недостаточным и требует корректировки инвестиций.