Главные новости 29 августа 2024 года

С 1 сентября вступают в силу новые законы: в школах введут предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и обязательные уроки труда; запрещено высаживать безбилетных инвалидов I группы из транспорта; установлены новые требования к учредителям управляющих компаний; на зданиях образовательных учреждений должен быть российский флаг и др.