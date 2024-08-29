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На этой неделе муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно три дня

Причиной стало празднование Дня города и республики.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 30 августа по 1 сентября жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично-дорожной сети. Это связано с празднованием Дня города и республики и предстоящими выходными.

Напомним, муниципальные парковки работают бесплатно в выходные и праздничные дни. В будни оплата производится с 8:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города и республики 30 августа казанцев ждет дополнительный выходной. Сегодня продолжительность рабочего дня или смены сократится на один час по ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ.

На 30 августа в столице Татарстана запланирована обширная программа мероприятий. Горожан ждут патриотические номера, торжественное вручение паспортов, кинопоказы, парад джазовых коллективов и многое другое.