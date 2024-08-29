Шесть новых школ откроется в Нижегородской области 2 сентября

Шесть новых школ откроется в Нижегородской области в День знаний, который в этом году будет отмечаться 2 сентября. Две из них находятся в Нижнем Новгороде, остальные — в малых городах: на Бору, в Арзамасе, Сарове и Городце. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Три школы построены по концессии в рамках национального проекта «Образование». Одна из них на 1,5 тысячи мест откроется на улице Цветочной около ЖК «Цветы». Соглашение о возведении этой школы подписали в 2021 году, в строительство планировалось вложить более двух миллиардов рублей. В учреждении есть большой физкультурно-спортивный блок, культурно-информационный блок, столовая и медицинская часть, а также административно-хозяйственный блок. Также в рамках нацпроекта были построены школа на 1000 мест в районе Боталово-4 на Бору и школа на 1100 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион использует возможности нацпроекта по максимуму, в том числе это касается и строительства школ по концессии.
— Такой подход дал возможность реализовывать проекты с опережением, поддержать инициативные муниципалитеты там, где есть потребности в новых учебных заведениях. Главное, что сегодня есть результат, а ребята смогут получать знания в комфортных условиях.
Еще три школы построены в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области. Это школа на 1225 мест в ЖК «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде, школа на 600 мест на улице Зорге в Сарове и школа на 825 мест в микрорайоне Невский в Городце.
По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, все новые школы оснащены современным оборудованием и мебелью, а спортивные залы рассчитаны на занятия разными видами спорта.
— Отдельное внимание было уделено прилегающим к объектам территориям, где также появились игровые и спортивные площадки для ребят разного возраста, — сказал Михаил Пучков.
В новом учебном году за парты нижегородских школ сядут более 35 тысяч первоклассников. О том, какие изменения ждут школьную программу, мы писали ранее.