Шесть новых школ откроется в Нижегородской области 2 сентября

Три школы построены по концессии в рамках национального проекта «Образование». Одна из них на 1,5 тысячи мест откроется на улице Цветочной около ЖК «Цветы». Соглашение о возведении этой школы подписали в 2021 году, в строительство планировалось вложить более двух миллиардов рублей. В учреждении есть большой физкультурно-спортивный блок, культурно-информационный блок, столовая и медицинская часть, а также административно-хозяйственный блок. Также в рамках нацпроекта были построены школа на 1000 мест в районе Боталово-4 на Бору и школа на 1100 мест в 12-м микрорайоне Арзамаса.