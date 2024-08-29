Из-за установившейся жары в Татарстане снова активизировались клещи

«На сегодняшний день отмечаем прирост обращений пострадавших от присасывания клещей. Это связано с тем, что в Татарстане наладилась жаркая погода, и традиционно в конце августа — начале сентября увеличивается количество обращений в медицинские организации по этой теме. Кроме того, очень популярным стал сбор грибов. За последние две недели прирост обращений по присасыванию клещей увеличился именно после посещения леса», — сказала она.