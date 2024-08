Премия MTV Video Music Awards: церемония вручения, победители

Кстати, как вы думаете, кто взял тогда премию «Видео года»? The Police и их Every Breath You Take? Синди Лаупер с уже нетленкой Girls Just Want to Have Fun? Или Thriller все того же Джексона? Правильный ответ: You Might Think группы The Cars. Коллектив без преувеличения великий, но спустя время это кажется забавным. Сможете ли вы вспомнить это видео?