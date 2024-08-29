Премия MTV Video Music Awards: церемония вручения, победители

MTV Video Music Awards — это церемония, где награждаются музыкальные клипы, а также лучшие артисты в своих жанрах. Обычно мероприятие проходит в конце августа или в середине сентября. В 2024 году премия пройдет 11 сентября. В преддверии MTV Video Music Awards мы решили вспомнить ее историю, культовые моменты и победителей.

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MTV Video Music Awards — это церемония, где награждаются музыкальные клипы, а также лучшие артисты в своих жанрах. Обычно мероприятие проходит в конце августа или в середине сентября. В 2024 году премия пройдет 11 сентября. В преддверии MTV Video Music Awards мы решили вспомнить ее историю, культовые моменты и победителей.

О событии

Появление MTV, оно же Music Television, в 1981-м и его влияние на поп-культуру вполне сопоставимо с первым полетом в космос Юрия Гагарина. Важно понимать, что MTV стало окном в мир бесконечного музыкального контента разного формата. Вы не могли в любой момент включить любимый клип и смотреть его нон-стоп. Работы Майкла Джексона, Мадонны или Beastie Boys приходилось ловить в нужный момент. От этого и ценность просмотренного сильно повышалась. MTV буквально доказали, что людям теперь важно не только слушать, но и видеть артиста. Недаром вещание канала началось с песни Video Killed the Radio Star (1979). Канал с клипами воспитает несколько поколений молодежи, поможет сделать карьеру титанам индустрии и сам будет «убит» с приходом интернета. Но это история на другой раз.

MTV Video Music Awards (VMA) возникла в 1984-м как логичное явление. Если клипов так много, то надо награждать лучших из лучших.

История премии MTV Video Music Awards

Изначально премия была задумана как альтернатива премии «Грэмми», которая воспринималась более «взрослой» наградой. Молодежи нужен был свой способ выделиться и увидеть чествование любимых музыкантов. Однако номинанты и у «Грэмми», и у VMA могли быть одни и те же. Сейчас VMA считается одной из самых престижных наград для артиста. Часть победителей выбирается судьями, а часть — зрительским голосованием.

Херби Хэнкок на MTV Video Music Awards, 15 сентября 1984 года





Bettmann/Getty Images

Первая церемония вручения прошла 14 сентября 1984 года в Radio City Music Hall Нью-Йорка. Вели премию актеры Дэн Эйкройд и Бетт. Больше всех призов забрал музыкант Херби Хэнкок. За ним идет Майкл Джексон, завоевавший в тот день три награды. Сама статуэтка изображает космонавта на Луне, который устанавливает флаг с логотипом MTV. Придумали этот концепт Manhattan Design, они же и разработали логотип самого телеканала.

Кстати, как вы думаете, кто взял тогда премию «Видео года»? The Police и их Every Breath You Take? Синди Лаупер с уже нетленкой Girls Just Want to Have Fun? Или Thriller все того же Джексона? Правильный ответ: You Might Think группы The Cars. Коллектив без преувеличения великий, но спустя время это кажется забавным. Сможете ли вы вспомнить это видео?

Памятные события

Перечислим лишь отдельные моменты. Их было очень много.

VMA 1992. Guns N' Roses и Элтон Джон вместе исполняют классическую балладу November Rain. Эпичный и неожиданный коллаб. VMA 1994. Майкл Джексон прямо на сцене целует Лизу Мари Пресли (1994). Поп-король и дочь рок-короля. Это вошло в анналы музыкальной истории. Обоих уже нет в живых. VMA 2000. Момент воцарения Бритни Спирс. Во время исполнения Oops I Did It Again звезда срывает с себя часть одежды, и получается новый костюм. VMA 2000. Эминем выступает с треком Real Slim Shady со своими клонами на фоне. Подобный трюк провернет Хаски на Пикнике «Афиши» в 2024 году. Выступление Эминема на MTV Video Music Awards, 6 сентября 2000 года





Frank Micelotta Archive/Getty Images VMA 2007. Бритни Спирс вернулась на сцену, но номер Gimme More не зашел зрителю. Ругали все: от физической формы артистки до исполнения. VMA 2009. Канье Уэст прервал победную речь Тейлор Свифт и воскликнул, что статуэтки была достойна Бейонсе. Эту оказию припоминают до сих пор. Есть мнение, что произошедшее сильно помогло популярности Свифт. VMA 2010. Вы точно помните костюм Леди Гаги из мяса, но не сразу скажете, когда он был представлен публике. Теперь знаете. Леди Гага на MTV Video Music Awards, 12 сентября 2010 года





Steve Granitz/Getty Images, Gregg DeGuire/Getty Images VMA 2011. Бейонсе исполняет Love on Top и показывает беременный животик. Это первый ребенок артистки от Джей Зи. VMA 2013. Майли Сайрус ушла вразнос и затверкала Робина Тика. Сейчас к характеру артистки все привыкли, но тогда экс-Ханна Монтана дала жару. VMA 2015. Канье Уэст обещает баллотироваться в президенты. Не соврал. В 2020 году он попытал удачу в предвыборной гонке. Где проходит премия

Церемонии организовывают то в Нью-Йорке, то в Лос-Анджелесе, а иногда и в Майами или Лас-Вегасе. Но в 2019 году и в 2023-м статуэтки раздавали в Ньюарке. В 2024 году мероприятие состоится в Элмонте.

Категории и номинации

VMA включает в себя различные категории и номинации, которые меняются каждый год. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных категорий:

«Видео года»: награда за лучшее музыкальное видео этого года. Фактически главная награда церемонии. «Песня года»: главная композиция. Далеко не всегда рифмуется с предыдущей номинацией. «Артист года»: все понятно из названия. Самый-самый исполнитель, без которого нельзя представить весь предыдущий год. «Лучший новый артист»: дебютанты, покорившие всех. «Лучшая совместная работа»: звездные коллаборации всех сортов. «Лучшее выступление года»: концертные красоты и самые памятные номера. Жанровые номинации: «Лучшее поп-видео», «Лучшее хип-хоп-видео», «Лучшее R&B-видео»

и т. д.

«Лучшие визуальные эффекты»: всякие красивости в видео тоже не обделяют вниманием. «Лучшая режиссура»: не забывают и режиссеров. Кстати, Тейлор Свифт представлена и в этой номинации. «Лучшая хореография»: самые эффектные танцы также оцениваются.

Это лишь некоторые из возможных категорий. Они могут меняться каждый год в зависимости от актуальных тенденций и новых достижений в музыкальной индустрии.

Известные победители прошлых лет Бейонсе и Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards, 13 сентября 2009 года





Jeff Kravitz/Getty Images

Из рекордов. Больше всего наград у Бейонсе. Всего у нее в трофейном кабинете 30 статуэток. Следом за ней идет Тейлор Свифт, у нее их 23. А вот у Мадонны 20. Рекорд среди наград за одну церемонию принадлежит Питеру Гэбриелу. В 1987-м за песню и клип Sledgehammer он унес домой аж девять призов.

Из рокеров рекордсменами стали R.E.M., у которых 12 наград, в том числе за культовые видео Losing My Religion и Everybody Hurts. Чуть отстали Green Day. У них в копилке 11 призов, 6 из которых только за Boulevard of Broken Dreams.

Лавры чемпиона в хип-хопе принадлежат Эминему, у него на руках 13 статуэток. А быстрее всего наполучали «космонавтов» BTS. C 2019-го по 2022-й они взяли 10 наград.

После списка победителей хочется поискать их всех и послушать любимые треки. Это можно сделать через HiFi-стриминг Звук, у которого есть много полезных функций.

Победители премии MTV Video Music Awards 2023

Перед грядущей премией напомним, кто взял статуэтки в 2023 году. Артисткой года стала… Вот угадайте с двух попыток. Мы даем вам пять секунд… Если вы ответили «Тейлор Свифт», то значит, что вы следите за музыкой последние пару лет. Тут никаких сюрпризов не будет.

Кто же получил приз за «Видео года»? Правильно, Anti-Hero все той же Тейлор Свифт. А чтобы она лишний раз не вставала, то сразу скажем: «Песня года», «Лучшее поп-видео», «Лучшая режиссура» и «Лучшая операторская работа» тоже у Anti-Hero.

«Лучшее выступление года» досталось — нет, не Anti-Hero. А Tomorrow X Together и их песне Sugar Rush Ride. Звание «Лучший новый артист» получила Ice Spice. В награде за K-pop-видео первенство взяли Stray Kids и песня S-Class. Лучшее R&B-видео — у SZA за Shirt. Шакира и Karol G удостоились награды за «Лучшую совместную работу».

Ice Spice на MTV Video Music Awards, 12 сентября 2023 года





Taylor Hill/Getty Images, Astrid Stawiarz/Getty Images

Есть ощущение, что мы давно не упоминали Тейлор Свифт. Так вот, она взяла призы за «Лучшее шоу лета», а альбом Midnights стал главной пластинкой года. История умалчивает, какое из миллиона переизданий релиза заслужило эту честь.

Когда состоится MTV Music Awards 2024

Уже совсем скоро. 41-я церемония пройдет 11 сентября 2024 года. Интересно, что изначально VMA должна была состояться 10 сентября, но организаторы решили не соперничать с президентскими дебатами перед выборами и сдвинули дату.

Огласим список номинантов. В категории «Видео года» поборются Ариана Гранде с клипом We Can’t Be Friends (Wait for Your Love), рэпер Эминем и его хит Houdini, Билли Айлиш с видео на Lunch, Doja Cat c бэнгером Paint the Town Red и «малоизвестная артистка» Тейлор Свифт с рэпером Post Malone, которые создали Fortnight.

На звание «Песня года» претендуют Джек Харлоу с песней Lovin on Me, хип-хоп-звезда Кендрик Ламар и дисс на Дрейка Not Like Us, Сабрина Карпентер и ее трек Espresso, Тедди Свимс с композицией Lose Control, а также Тейлор Свифт и Post Malone с пеcней Fortnight.

На престижную корону в лице номинации «Артист года» будут надеяться Тейлор Свифт (были ли у вас сомнения?), Ариана Гранде, Bad Bunny, Эминем, убивший Слим Шейди, Сабрина Карпентер и SZA.

На категорию «Лучший новый артист» представлены Тедди Свимс, Tyla, Грэйси Абрамс, Shaboozey, Чаппелл Рон и Бенсон Бун. Про его хит мы писали в отдельном материале. По каким-то неведомым, абсолютно сюрреалистичным причинам не представлена Тейлор Свифт.

Все номинации перечислять не будем, оставим интригу для тех, кто захочет посмотреть.

Значение премии и влияние на музыкальную индустрию Выступление Шакиры на MTV Video Music Awards, 12 сентября 2023 года





Theo Wargo/Getty Images

Прямо скажем, сейчас VMA отдает архаикой и держится за счет силы бренда. Но это касается в целом всех крупных церемоний. Согласитесь, что люди уже не с такой остротой следят за «Оскаром» и «Грэмми». Победители — это уже не первая тема, которую люди обсуждают за кофе утром. То же самое касается VMA. Сейчас влияние и популярность определяются количеством подписчиков и просмотров в соцсетях, а контакт с музыкантами можно установить напрямую. Для этого не нужен посредник в лице каких-то церемоний с напускным глянцем.

Однако это не умаляет важности VMA с исторической точки зрения. Каждая церемония — отпечаток культуры и того, как развивалась (или деградировала, тут уже выбирайте сами) музыкальная индустрия. На MTV Video Music Awards зарождались и проваливались звезды, артисты ругались и радовались друг за друга. Вам достаточно посмотреть шоу за любой год, чтобы понять, какие песни люди смотрели тогда. Конечно же, любая церемония — это способ эскапизма с желанием увидеть, как селебы будут удивлять в этом году. И хорошо, что у нас остаются такие маленькие радости.

Даже зная, что все равно опять победит Тейлор Свифт.