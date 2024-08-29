Роспотребнадзор обнаружил проблемы с водой на шести пляжах Самарской области

Специалисты в период с 21 по 28 августа обнаружили несоответствие воды микробиологическим показателям на пляжах в микрорайоне Моркваши в Жигулевске, а также на городских пляжах № 1, № 2, № 3, пляже детского оздоровительного лагеря «Юность» в Сызрани и на пляже детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» в Чапаевске.