Роспотребнадзор обнаружил проблемы с водой на шести пляжах Самарской области

В Самарской области проверили качество воды на 31 пляже, из которых на шести выявлены нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.
Специалисты в период с 21 по 28 августа обнаружили несоответствие воды микробиологическим показателям на пляжах в микрорайоне Моркваши в Жигулевске, а также на городских пляжах № 1, № 2, № 3, пляже детского оздоровительного лагеря «Юность» в Сызрани и на пляже детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» в Чапаевске.
Хотя возбудителей патогенной микрофлоры в воде не обнаружено, местным жителям рекомендовано воздержаться от купания на этих пляжах. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Властям поручено проинформировать население о текущей ситуации и необходимых мерах предосторожности.