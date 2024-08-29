Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор обнаружил проблемы с водой на шести пляжах Самарской области

В Самарской области на шести пляжах выявили несоответствие воды микробиологическим показателям.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области проверили качество воды на 31 пляже, из которых на шести выявлены нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты в период с 21 по 28 августа обнаружили несоответствие воды микробиологическим показателям на пляжах в микрорайоне Моркваши в Жигулевске, а также на городских пляжах № 1, № 2, № 3, пляже детского оздоровительного лагеря «Юность» в Сызрани и на пляже детского загородного спортивно-оздоровительного лагеря «Дружба» в Чапаевске.

Хотя возбудителей патогенной микрофлоры в воде не обнаружено, местным жителям рекомендовано воздержаться от купания на этих пляжах. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям. Властям поручено проинформировать население о текущей ситуации и необходимых мерах предосторожности.

туризм и отдых