В Омской области введут штрафы за склонение женщин к аборту

Власти намерены внести изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях и ввести на территории региона штрафы за склонение к аборту.
«Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Омской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», — говорится в законопроекте.
За совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом предусмотрена административная ответственность.
Штрафы для граждан составят от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.
Отмечается, что информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности не считается понуждением к аборту.