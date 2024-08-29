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В Омской области введут штрафы за склонение женщин к аборту

В Омской области разработали законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Документ опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Власти намерены внести изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях и ввести на территории региона штрафы за склонение к аборту.

«Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Омской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», — говорится в законопроекте.

За совершение действий в целях понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом предусмотрена административная ответственность.

Штрафы для граждан составят от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

Отмечается, что информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний для искусственного прерывания беременности не считается понуждением к аборту.

закон