Только 32% хабаровчан согласны на зарплату в конверте

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob (16+) приняли участие представители экономически активного населения из Хабаровска. 45% хабаровчан не согласны на «серую» зарплату. Только 32% готовы к заработку в конверте, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе SuperJob.
Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой. Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе (и это закономерно, т.к. возраст выхода на пенсию ближе).
Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (48%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (35%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).