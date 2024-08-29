Только 32% хабаровчан согласны на зарплату в конверте

Среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. больше как тех, кто против «серых» схем (48%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (35%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).