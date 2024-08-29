Сквозная нумерация выходов появится на всех пересадочных станциях метро

«В 2014-м мы впервые присвоили порядковые номера выходам из метро. В этом году завершили оснащение вестибюлей указателями с номером входа. А до конца года закончим присваивать сквозную нумерацию выходам на пересадочных узлах метро. Сейчас она есть уже на 63 станциях. Мы постоянно улучшаем навигацию в московском транспорте по задаче Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.