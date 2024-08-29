Сквозная нумерация выходов появится на всех пересадочных станциях метро

В крупных пересадочных узлах столичного метро, объединяющих две и более станции, у которых нет общих вестибюлей, появилась навигация с номерами выходов с соседних станций. Например, если пассажир находится на станции «Мичуринский проспект» Солнцевской линии, то он сможет увидеть выходы с одноименной станции Большой кольцевой линии.
«В 2014-м мы впервые присвоили порядковые номера выходам из метро. В этом году завершили оснащение вестибюлей указателями с номером входа. А до конца года закончим присваивать сквозную нумерацию выходам на пересадочных узлах метро. Сейчас она есть уже на 63 станциях. Мы постоянно улучшаем навигацию в московском транспорте по задаче Сергея Собянина», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Номера выходов с соседних станций отмечают квадратной или прямоугольной пиктограммой с желтой цифрой. Она находится рядом с названием станции или номером линии, на которую нужно сделать пересадку.
Размещать указатели со сквозной нумерацией начали летом прошлого года на пересадочной станции «Библиотека имени Ленина». Сейчас узнать номера выходов с соседних станций можно также на «Таганской», «Чистых прудах», «Мичуринском проспекте», «Деловом центре» и других.