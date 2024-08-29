116 лет со дня рождения основателя отметил Ангарский музей часов

Каждый год туда приезжают сотни туристов, не только из России, но и из ближнего зарубежья. 28 августа, чтобы отдать дань памяти Павлу Курдюкову, вспомнили историю музея и людей, причастных к ней. Гостья из Иркутска подарила каталог фабрики часов швейцарского мастера Павла Бурле. Также работники уже несколько лет сотрудничают с местной школой № 27.