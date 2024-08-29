116 лет со дня рождения основателя отметил Ангарский музей часов

Ангарский музей часов отметил 116 лет со дня рождения основателя Павла Васильевича Курдюкова. Это первый музей в России, в котором представлены бронзовые, мраморные, фарфоровые и деревянные часы 18−19 веков. Экспонаты привезли из стран Западной Европы, из России и Японии. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Ангарского городского округа.
Каждый год туда приезжают сотни туристов, не только из России, но и из ближнего зарубежья. 28 августа, чтобы отдать дань памяти Павлу Курдюкову, вспомнили историю музея и людей, причастных к ней. Гостья из Иркутска подарила каталог фабрики часов швейцарского мастера Павла Бурле. Также работники уже несколько лет сотрудничают с местной школой № 27.
— С 2018 года учащиеся общеобразовательного учреждения переводили и озвучивали аудиогид по музею, тогда он был на трех языках — английском, немецком и французском. Теперь он будет доступен на семи языках, которые преподают в школе, — рассказали в пресс-службе администрации.
В зале 18 века провели ремонт. Там обновили лестницу, которая ведет на второй этаж, и покрасили холл. Чтобы полностью воссоздать атмосферу того века, в зале отреставрировали стены, повещали бра и люстры.
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