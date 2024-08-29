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Кинотеатр «Болгария» и цветочные часы откроют в День города в Краснодаре

Глава Краснодара рассказал о праздновании 231-летия города.

Источник: Комсомольская правда

Кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на улице Гаврилова откроют в День города в Краснодаре. Об этом сообщил мэр Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар».

«Приготовили подарки нашим жителям — долгожданный кинотеатр “Болгария” откроет свои двери. Мы посмотрим на обновленную историю нашего города. Также уверен, что жители увидят обновленные цветочные часы на улице Гаврилова», — сказал Евгений Наумов.

Глава Краснодара отметил, что жизнь и здоровье жителей и гостей превыше всего. Поэтому предстоящий День города проведут без масштабных празднований, в частности, салютов и больших концертов на городской площади.

«Где-то гибнут наши ребята, защищая нас, нашу безопасность, суверенитет нашей страны. Мы не имеем права в это время излишне веселиться», — сказал Евгений Наумов.

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